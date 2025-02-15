В Ростове, Чертковском и Шолоховском районах уничтожили БПЛА
15 февраля 202506:35
Атаку беспилотников отразили в Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства ПВО, мобильные огневые группы успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область», — сообщил врио губернатора в Telegram-канале.
Беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону, Чертковском и Шолоховском районах. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее средства ПВО сбили беспилотник над Черным морем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru