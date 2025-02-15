В Ростове, Чертковском и Шолоховском районах уничтожили БПЛА

Атаку беспилотников отразили в Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

«Ночью силы и средства ПВО, мобильные огневые группы успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область», — сообщил врио губернатора в Telegram-канале.

Беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону, Чертковском и Шолоховском районах. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее средства ПВО сбили беспилотник над Черным морем.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Ростовская ОбластьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры