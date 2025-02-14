На Черным морем сбили беспилотник
14 февраля 202519:40
Российские средства ПВО сбили беспилотник над Черным морем, сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, инцидент произошел около семи вечера.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что комбайнер в Креневском районе получил ранения из-за атаки беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru