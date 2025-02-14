На Черным морем сбили беспилотник

Российские средства ПВО сбили беспилотник над Черным морем, сообщили в Минобороны России.

ПВО сбила по два дрона над Белгородской областью и Черным морем

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, инцидент произошел около семи вечера.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что комбайнер в Креневском районе получил ранения из-за атаки беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Минобороны РФПВОБеспилотникиЧерное Море

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