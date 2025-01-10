В Россию пытались нелегально ввезти 256 плиток дубайского шоколада

Прилетевшие в Тюмень из ОАЭ двое мужчин попытались незаконно ввезти с целью перепродажи 256 плиток дубайского шоколада. Его общая стоимость составила более 940 тысяч рублей, говорится в Telegram-канале ФТС России.

Груз весом более 56 килограммов задержали тюменские таможенники. Пассажиры рейса из ОАЭ признали, что шоколад был приобретен для розничной торговли в Тюмени, а подавать декларации на товар не планировали.