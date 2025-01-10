В Россию пытались нелегально ввезти 256 плиток дубайского шоколада

Прилетевшие в Тюмень из ОАЭ двое мужчин попытались незаконно ввезти с целью перепродажи 256 плиток дубайского шоколада. Его общая стоимость составила более 940 тысяч рублей, говорится в Telegram-канале ФТС России.

Груз весом более 56 килограммов задержали тюменские таможенники. Пассажиры рейса из ОАЭ признали, что шоколад был приобретен для розничной торговли в Тюмени, а подавать декларации на товар не планировали.

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Возбуждены два административных дела о недекларировании товаров. По одному делу суд назначил наказание в виде конфискации 72 плиток. По второму решение на данный момент не принято, добавляется в сообщении.

Ранее ФТС пресекла контрабанду 160 кг минералов и раковин моллюсков из Мадагаскара.


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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:ДубайТаможняШоколад

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