ФТС пресекла контрабанду 160 кг минералов и раковин моллюсков из Мадагаскара

Россиянин, прибывший из Мадагаскара, попытался ввезти в РФ 160 килограммов минералов и раковин вымерших моллюсков отряда аммониты стоимостью свыше 1,5 млн рублей. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Контрабанду пресекли таможенники аэропорта Домодедово.

«Россиянина остановили на "зеленом" коридоре и попросили предъявить к досмотру 5 коробок общим весом 160 кг. В них оказались камни разных форм и размеров... Мужчина пояснил, что приобрел их для научных целей и организации музея», — указали в ФТС.

По данным экспертизы, гражданин пытался ввезти в том числе кварц, агат, яшму, аметист, кальцит, амазонит, горный хрусталь. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов. Мужчине может грозить до пяти лет заключения.

Ранее таможенники задержали гражданина Китая, который пытался вывезти из РФ 13 зубов кашалота и 58 фрагментов, пишет «Свободная пресса».

