В России пресекли канал поставки анаболиков в Европу

Таможенные службы России и Белоруссии ликвидировали транснациональную группировку контрабандистов, которая занималась изготовлением и сбытом сильнодействующих веществ. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии и Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

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Уточняется, что выйти на след преступников позволила работа белорусских специалистов, которые выявили схемы ввоза заводских упаковок для анаболических стероидов из Польши. Злоумышленники планировали в дальнейшем осуществлять нелегальное производство, фасовку и сбыт в Смоленской области. При этом в Европу вещества поставлялись из Китая транзитом через Казахстан.

Московские таможенники и ГУБК ФТС провели рейд в почтовом отделении и задержали двух граждан России при получении международных посылок с сильнодействующими веществами. Вес анаболиков, изъятых у задержанных, превысил четыре килограмма. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что таможенники пресекли канал контрабанды военной амуниции из России в США и Евросоюз. Против гражданина Евросоюза возбудили 19 уголовных дел, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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