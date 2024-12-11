В России пресекли канал поставки анаболиков в Европу
Таможенные службы России и Белоруссии ликвидировали транснациональную группировку контрабандистов, которая занималась изготовлением и сбытом сильнодействующих веществ. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии и Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Уточняется, что выйти на след преступников позволила работа белорусских специалистов, которые выявили схемы ввоза заводских упаковок для анаболических стероидов из Польши. Злоумышленники планировали в дальнейшем осуществлять нелегальное производство, фасовку и сбыт в Смоленской области. При этом в Европу вещества поставлялись из Китая транзитом через Казахстан.
Московские таможенники и ГУБК ФТС провели рейд в почтовом отделении и задержали двух граждан России при получении международных посылок с сильнодействующими веществами. Вес анаболиков, изъятых у задержанных, превысил четыре килограмма. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что таможенники пресекли канал контрабанды военной амуниции из России в США и Евросоюз. Против гражданина Евросоюза возбудили 19 уголовных дел, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Макрон обсудит в Польше ее готовность отправить миротворцев на Украину
- Алексей Батраков признан лучшим молодым футболистом года в РПЛ
- В России пресекли канал поставки анаболиков в Европу
- Песков: В планах Путина нет разговора с Трампом
- Главную новогоднюю елку страны отправили в Москву
- Распространителей онлайн-рекламы обязали отчислять 3% доходов в бюджет
- Стивен Содерберг приступил к работе над новым фильмом
- Нарколог допустил, что продажа алкоголя с пометкой на «Госуслугах» породит черный рынок
- Потери ВСУ в Курской области превысили 39 860 военнослужащих
- Экс-главред «Новой газеты» иноагент Муратов покинул Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru