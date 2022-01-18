В России замедлился рост количества киберпреступлений
Темпы роста количества киберпреступлений в России замедлились, хотя за 2021 год их количество незначительно выросло. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, рост составил 1,4 процента.
Волк отметила, что в целом оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой, передает ТАСС. Количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 1,9 процента.
В ведомстве уточнили, что за год стало меньше убийств и покушений на убийство, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и краж. Кроме того, снижается уровень уличной преступности. Меньше стало квартирных краж (снижение на 16,2 процента) и хищений транспортных средств и угонов (на 24,8 и 13,9 процента соответственно).
Ранее стало известно, что ЦБ планирует определить сумму денежных средств, которую банки страны должны будут возвращать клиентам, пострадавшим от мошенников. Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН заявил, что появится новая армия мошенников, которые будут пытаться обмануть банки.
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