В Крыму предотвращено покушение на высокопоставленного силовика

Организованное Украиной покушение на высокопоставленного силовика предотвратили в Крыму. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники ведомства задержали гражданина России 1977 года рождения, который планировал совершить теракты в регионе с использованием самодельных взрывных устройств в интересах украинских спецслужб. Мужчину завербовали в 2025 году через мессенджер Telegram. По данным ФСБ куратор передал злоумышленнику взрывчатку, тот изучил район, где живет сотрудник правоохранительных органов, однако ФСБ помешала ему осуществить теракт.

По данным спецслужбы, злоумышленник также собирал сведения о воинских частях, средствах ПВО и объектах критической инфраструктуры на территории Крыма, готовил подрывы объектов энергетики.

Фигурант арестован. Правоохранители возбудили уголовные дела о приготовлении к теракту, а также незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

Ранее ФСБ нейтрализовала в Республике Коми двух диверсантов, которые планировали атаку на объект нефтяной промышленности, пишет Ura.ru.

