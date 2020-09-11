В России выявлены ещё 5,5 тысячи случаев COVID-19
Показатель ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России продолжает расти. За минувшие сутки диагноз подтвердился ещё у 5504 человек, сообщает в пятницу утром оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Больше всего новых случаев заражения в Москве (698) и Санкт-Петербурге, а также в Московской области (175), Нижегородской области (161) и Ростовской области (158).
Из 1 миллиона 51 тысячи заразившихся за весь период пандемии в России выздоровели уже более 868 тысяч пациентов, из них 5,7 тысячи – за минувшие сутки.
Как уточняет RT, за сутки скончались 102 пациента, всего зафиксировано 18365 летальных исходов.
Накануне главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал , что по числу выявляемых случаев COVID-19 наблюдаются «всплески» в 11 регионах страны.
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Заразились
1,1 млн+5 504 / сут.
Умерли
18 365+102 / сут.
Выздоровели
868 тыс.+5 734 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru