В России выявлены 8,2 тысячи новых случаев COVID-19
Ещё 8246 новых случая заражения COVID-19 подтвердились в России за минувшие сутки к утру 15 июня, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Это минимальный показатель ежедневно выявляемых случаев как минимум с конца мая.
Больше всего новых заболевших в Москве (1359), Московской области (689), Санкт-Петербурге (252), Свердловской (233) и Воронежской (220) областях.
По данным медиков, 34,3% новых заболевших переносят инфекцию без клинических проявлений.
Таким образом, общее число заболевших в России с начала эпидемии коронавируса выросло до 537,2 тысячи. Вылечились уже 284,5 тысячи человек (+4,4 тысячи за сутки), скончался 7091 пациент (+143 за сутки).
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Заразились
537 тыс.+8 246 / сут.
Умерли
7 091+143 / сут.
Выздоровели
285 тыс.+4 489 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru