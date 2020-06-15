В России выявлены 8,2 тысячи новых случаев COVID-19

Больше всего новых заболевших в Москве (1359), Московской области (689), Санкт-Петербурге (252), Свердловской (233) и Воронежской (220) областях.

По данным медиков, 34,3% новых заболевших переносят инфекцию без клинических проявлений.

Таким образом, общее число заболевших в России с начала эпидемии коронавируса выросло до 537,2 тысячи. Вылечились уже 284,5 тысячи человек (+4,4 тысячи за сутки), скончался 7091 пациент (+143 за сутки).

