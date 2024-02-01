В России впервые завели уголовное дело за нарушения коллекторов
В России впервые возбудили уголовное дело по статье о нарушениях коллекторов при возврате просроченного долга, заявил директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, случай зафиксирован в январе 2024 года в Башкирии.
«То есть начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности», — отметил глава ФССП.
Поправки в УК РФ, вводящие ответственность за незаконные действия по возврату просроченной задолженности физических лиц, вступили в законную силу в июле 2023 года. Нормативный акт предусматривает наказание сроком от пяти до десяти лет лишения свободы.
Ранее президент РФ Владимир Путин ввел в РФ уголовную ответственность для коллекторов за угрозы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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