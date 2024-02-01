В России впервые завели уголовное дело за нарушения коллекторов

В России впервые возбудили уголовное дело по статье о нарушениях коллекторов при возврате просроченного долга, заявил директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов, сообщает агентство «Прайм».

Юрист рассказал, как защититься от незаконных действий коллекторов

По его словам, случай зафиксирован в январе 2024 года в Башкирии.

«То есть начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности», — отметил глава ФССП.

Поправки в УК РФ, вводящие ответственность за незаконные действия по возврату просроченной задолженности физических лиц, вступили в законную силу в июле 2023 года. Нормативный акт предусматривает наказание сроком от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее президент РФ Владимир Путин ввел в РФ уголовную ответственность для коллекторов за угрозы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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