В России впервые завели уголовное дело за нарушения коллекторов

По его словам, случай зафиксирован в январе 2024 года в Башкирии.

«То есть начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности», — отметил глава ФССП.

Поправки в УК РФ, вводящие ответственность за незаконные действия по возврату просроченной задолженности физических лиц, вступили в законную силу в июле 2023 года. Нормативный акт предусматривает наказание сроком от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее президент РФ Владимир Путин ввел в РФ уголовную ответственность для коллекторов за угрозы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

