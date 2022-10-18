В России впервые возбудили уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством
В России возбуждено первое уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»), введенной в Уголовный кодекс в июле. Ее санкции предусматривают наказание от трех до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщило издание «Фонтанка».
По информации СМИ, его фигурантом стал экс-руководитель леворадикальной организации Павел Пищулин. Он был арестован Лефортовским судом столицы до 14 декабря. В пресс-службе суда сообщили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за оскорбления чувств верующих и экстремистские призывы в интернете. По сведениям Telegram-канала «Осторожно, новости», Пищулин был осужден на два года условно.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура России приравняет к госизмене помощь иностранному государству во время спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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