В России впервые возбудили уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством

По информации СМИ, его фигурантом стал экс-руководитель леворадикальной организации Павел Пищулин. Он был арестован Лефортовским судом столицы до 14 декабря. В пресс-службе суда сообщили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за оскорбления чувств верующих и экстремистские призывы в интернете. По сведениям Telegram-канала «Осторожно, новости», Пищулин был осужден на два года условно.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России приравняет к госизмене помощь иностранному государству во время спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

