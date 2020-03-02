В России резко возросло число выявленных афер с недвижимостью
Федеральная нотариальная палата сообщила, что за последние два года российские нотариусы не допустили порядка 300 афер с недвижимостью.
В частности, в 2018 году было раскрыто 150 попыток мошенничества, в 2019 – 186. При этом в 2017 году были раскрыты только 94 аферы.
Мошенники с недвижимостью в основном действуют в трех десятках российских регионов, при этом безусловное лидерство удерживает Красноярский край – 62 случая. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область, передает РБК.
Осенью прошлого года в Москве накрыли банду мошенников, которые в течение десяти лет присвоили 15 квартир скончавшихся горожан. Они присваивали недвижимость путем составления поддельных завещаний, передает RT.
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