В России резко возросло число выявленных афер с недвижимостью

В частности, в 2018 году было раскрыто 150 попыток мошенничества, в 2019 – 186. При этом в 2017 году были раскрыты только 94 аферы.

Мошенники с недвижимостью в основном действуют в трех десятках российских регионов, при этом безусловное лидерство удерживает Красноярский край – 62 случая. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область, передает РБК.

Осенью прошлого года в Москве накрыли банду мошенников, которые в течение десяти лет присвоили 15 квартир скончавшихся горожан. Они присваивали недвижимость путем составления поддельных завещаний, передает RT.

