В России прошли масштабные обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ – прим. НСН) прошли в семи регионах России. Как отмечает ТАСС, в частности, речь идёт о Москве, Московской области, а также Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Дагестан, Красноярском и Севастопольском краям, а также Астраханской области, подчёркивают «Известия».
По данным следствия, с 2014 по 2017 год члены организации, которые являются гражданами России, находясь на территории Сирии, организовали финансирование террористов. В ряде регионов был организован сбор денег через банковские карты и их последующая доставка на подконтрольную боевикам территорию САР. В итоге было собрано не менее 8 миллионов рублей, отмечает RT.
В мае НСН писала, что осуждённые за членство в запрещённой на территории России террористической организации «Исламское государство» устроили бунт в колонии в Таджикистане. Как сообщает ТАСС, не менее 30 заключённых в колонии в пригороде Душанбе взяли в заложники трёх надзирателей. Они требовали своего освобождения, однако, не смогли договориться между собой. В ходе перестрелки погибли трое заложников, в результате подавления бунта убиты не менее 29 арестантов.
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