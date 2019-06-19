В России прошли масштабные обыски по делу о финансировании ИГ

Масштабные обыски по делу о финансировании террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ – прим. НСН) прошли в семи регионах России. Как отмечает ТАСС, в частности, речь идёт о Москве, Московской области, а также Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Дагестан, Красноярском и Севастопольском краям, а также Астраханской области, подчёркивают «Известия».

По данным следствия, с 2014 по 2017 год члены организации, которые являются гражданами России, находясь на территории Сирии, организовали финансирование террористов. В ряде регионов был организован сбор денег через банковские карты и их последующая доставка на подконтрольную боевикам территорию САР. В итоге было собрано не менее 8 миллионов рублей, отмечает RT.