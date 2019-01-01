Ветеран «Альфы»: Боевики под Владимиром работали по указке ИГИЛ
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» рассказал НСН, откуда боевики в центральной России.
Бойцы спецназа ликвидировали в ночь на среду, 22 мая двух боевиков в городе Кольчугино Владимирской области. Об этом говорится в сообщении НАК (Национального антитеррористического комитета). В регионе накануне был введен режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали дом, в котором укрывались бандиты. Преступники отказались сдаться и открыли огонь. Завязалась перестрелка, во время которой они были убиты. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.
Сообщается, что боевики были сторонниками одной из террористических организаций, но пока не уточняется, какой именно. Однако президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров сообщил в эфире НСН, что нейтрализованные боевики работали по указке запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (слушайте аудио).
«По крайней мере, у меня есть другая информация, что руководство этими боевиками, которых пытались заставить или как-то вызвать на то, чтобы они совершили теракты во время массовых мероприятий, все-таки имели указания от каких-то исламских организаций, которые подвержены, наверное, и пропаганде ИГИЛ», — сказал собеседник агентства.
Сергей Гончаров добавил, что является ошибочным думать, что победа России над «Исламским государством» в Сирии является окончательной.
«Все боевики разбежались по многим странам. Если в Европе говорят, что чуть ли не 1,5 тысячи уже установленных боевиков, то, конечно, те наши выходцы из России, которые воевали на стороне ИГИЛ в Сирии, какими-то путями пытаются возвратиться в Россию и проводить теракты. Наверное, на сегодняшний момент говорить о том, что только те республики в нашей России, которые имеют исламскую направленность, поддаются этому явлению, [нельзя], это совершенно не так», — заявил ветеран «Альфы».
Добавим, что в доме боевиков правоохранительные органы обнаружили боеприпасы, самодельные бомбы и религиозно-экстремистскую литературу. В НАК заявили, что они готовили взрыв в месте массового скопления людей по заданию зарубежных координаторов.
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