Ветеран «Альфы»: Боевики под Владимиром работали по указке ИГИЛ

Бойцы спецназа ликвидировали в ночь на среду, 22 мая двух боевиков в городе Кольчугино Владимирской области. Об этом говорится в сообщении НАК (Национального антитеррористического комитета). В регионе накануне был введен режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали дом, в котором укрывались бандиты. Преступники отказались сдаться и открыли огонь. Завязалась перестрелка, во время которой они были убиты. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Сообщается, что боевики были сторонниками одной из террористических организаций, но пока не уточняется, какой именно. Однако президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров сообщил в эфире НСН, что нейтрализованные боевики работали по указке запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (слушайте аудио).

«По крайней мере, у меня есть другая информация, что руководство этими боевиками, которых пытались заставить или как-то вызвать на то, чтобы они совершили теракты во время массовых мероприятий, все-таки имели указания от каких-то исламских организаций, которые подвержены, наверное, и пропаганде ИГИЛ», — сказал собеседник агентства.