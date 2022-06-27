В России получающее господдержку предприятие купило яхту под видом теплицы

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что в системе господдержки была выявлена схема, когда одна из российских агрокомпаний, получающих господдержку, под видом приобретения тепличного хозяйства фактически купила яхту, сообщает пресс-служба Кремля.

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На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что в настоящее время идёт совместная работа ведомства с финансовыми разведками ряда стран и ФСБ РФ.

«Сейчас с коллегами из финансовых разведок этих стран и с ФСБ мы документируем это событие, чтобы не дать возможности его развития», - уточнил Чиханчин.

Он добавил, что приобретённую яхту у компании «отберут завтра же».

Ранее Чиханчин рассказал Путину, что в 30 регионах РФ были зафиксированы случаи, когда иностранные фармкомпании за вознаграждение привлекали руководителей медучреждений и медработников к проталкиванию своих препаратов.

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ФОТО: twitter.com
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