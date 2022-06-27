Путин раскритиковал зарубежные фармкомпании, проталкивающие лекарства в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что зарубежные фармацевтические компании за деньги проталкивают в России лекарства своего производства, сообщает пресс-служба Кремля.
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал главе государства, что в 30 регионах РФ были зафиксированы случаи, когда иностранные фармкомпании за вознаграждение привлекали руководителей медучреждений и медработников к проталкиванию своих препаратов, по одной из схем, речь идёт о 500 миллионах.
«Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», — указал Путин.
Чиханчин добавил, что в условиях санкций подобные действия следует пресекать, в том числе, при участии ФСБ.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров заявил, что Россия способна сама производить очень многие лекарственные препараты, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 683 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 355 / сут.
- Жирков ушёл из ФК «Химки»
- Федун ушёл с поста вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию
- В Кремле заявили, что Путин примет участие в саммите G20
- В России получающее господдержку предприятие купило яхту под видом теплицы
- Путин раскритиковал зарубежные фармкомпании, проталкивающие лекарства в России
- «Вкусно - и точка» открыла 142 ресторана из бывшей сети McDonald's
- СМИ: академика Лео Бокерию отстранили от заведования хирургическим отделением
- Газманов разорвал на своём концерте флаг США
- Реаниматолог назвал главные симптомы солнечного удара
- Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Попову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru