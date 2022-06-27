Путин раскритиковал зарубежные фармкомпании, проталкивающие лекарства в России

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал главе государства, что в 30 регионах РФ были зафиксированы случаи, когда иностранные фармкомпании за вознаграждение привлекали руководителей медучреждений и медработников к проталкиванию своих препаратов, по одной из схем, речь идёт о 500 миллионах.

«Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», — указал Путин.

Чиханчин добавил, что в условиях санкций подобные действия следует пресекать, в том числе, при участии ФСБ.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров заявил, что Россия способна сама производить очень многие лекарственные препараты, сообщает телеканал «360».