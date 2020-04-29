В России полиция за раз изъяла 1,5 тысячи «серых» аппаратов ИВЛ
МВД России сообщило об изъятии на территории Свердловской, Костромской и Свердловской областей более полутора тысяч незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, операция проводилась совместно с представителями ФСБ.
Установлено, что аферисты предлагали купить аппараты ИВЛ, которые были произведены 20 и более лет назад. При этом регистрационные документы, а также документы, подтверждающие легальность оборудования, отсутствовали.
Злоумышленники пытались продать товар, в том числе, на территории города Гжель Раменского района Московской области. Всего задержано семь человек, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев объяснил, как купленные за счет средств его фонда 50 аппаратов ИВЛ для больницы Владимира оказались просроченными, передает Ura.ru
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru