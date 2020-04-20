Путин сообщил о контракте с США на поставку деталей для аппаратов ИВЛ
Россия заключила контракт с партнерами из Соединённых Штатов Америки на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом президент РФ Владимир Путин объявил во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Он уточнил, что договор был подписан уже на следующий день после того, как 1 апреля в Нью-Йорк прилетел российский самолёт военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты для американцев.
Путин также рассказал о сотрудничестве с Италией в условиях пандемии коронавируса. Глава государства напомнил, что на Апеннины направлены наши военные медики и необходимое оборудование. Вместе с этим, Россия приобретает в Италии датчики давления для аппаратов ИВЛ.
По словам президента, такое сотрудничество расширяется. Он выразил надежду, что оно в дальнейшем будет развиваться, отмечает RT.
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