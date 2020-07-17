В России подтвердились 6406 новых случаев COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за сутки увеличилось на 6406, с начала эпидемии этот показатель превысил 759,2 тысячи. Такие данные утром 17 июля приводит оперативный штаб.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (575 за сутки), Свердловской области (301), Ханты-Мансийском АО (249), Санкт-Петербурге (244) и Алтайском крае (228).

Отмечается, что за прошедшие сутки вылечился ещё 7681 пациент, скончались 186 человек с коронавирусной инфекцией.

По подсчётам математика Агаси Тавадяна, все регионы России уже прошли пик заболеваемости коронавирусом, однако ситуация отличается в зависимости от субъекта РФ. К регионам со снижением заболеваемости он отнёс 16 субъектов, ещё 15, по его мнению, находятся в зоне «сильной турбулентности».

