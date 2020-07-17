Пик пройден: Названы регионы РФ с лучшей COVID-обстановкой
Все регионы России уже прошли пик заболеваемости коронавирусом COVID-19, началась стадия угасания эпидемии, однако ситуация в разных субъектах РФ значительно отличается. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Математик отнёс к «зелёной» группе регионов, где наблюдается существенное снижение заболеваемости, Московскую, Магаданскую, Тверскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Пензенскую области, а также Чечню, Адыгею, Дагестан, Калмыкию, Туву, Карачаево-Черкесию, Приморье и Забайкалье, сообщает РИА Новости.
К группе регионов с медленным снижением заболеваемости математик отнёс Москву и ещё 31 субъект РФ, включая Владимирскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Тульскую области, Камчатку, Якутию и Татарстан. А вот в зоне сильной турбулентности, по подсчётам Тавадяна, остаются 15 регионов, среди которых Крым и Севастополь, Коми, Мурманскую и Кемеровскую области.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
759 тыс.+6 406 / сут.
Умерли
12 123+186 / сут.
Выздоровели
539 тыс.+7 681 / сут.
- Более 25 тысяч человек трудоустроили в Москве за время пандемии
- Хабаровску могут вернуть ограничения против COVID-19 на фоне митингов
- Почти полсотни очагов коронавируса нашли в медучреждениях Свердловской области
- В Москве задержан начальник отдела по борьбе с наркотиками
- Пик пройден: Названы регионы РФ с лучшей COVID-обстановкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru