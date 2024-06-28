В России нейтрализовали 25 дронов ВСУ за ночь
Двадцать пять украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
В ведомстве указали, что военные пресекли попытки атак киевского режима в течение прошедшей ночи.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области», — отмечается в сообщении.
Кроме того, два дрона уничтожили в Курской области, еще один перехватили в Ростовской.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Навлинском и Суземском районах региона были сбиты два дрона ВСУ, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru