В России нейтрализовали 25 дронов ВСУ за ночь

В ведомстве указали, что военные пресекли попытки атак киевского режима в течение прошедшей ночи.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, два дрона уничтожили в Курской области, еще один перехватили в Ростовской.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Навлинском и Суземском районах региона были сбиты два дрона ВСУ, пишет 360.ru.

