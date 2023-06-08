В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного сидра
Более 70 тысяч литров опасного алкогольного напитка «Мистер сидр» было изъято в регионах России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В сообщении уточняется, что по состоянию на 18:00 8 июня изъято 71,4 тысячи литров суррогатного сидра, произведенного на территории Самарской области.
В частности, опасный напиток «Мистер сидр» изъяли в Пермском крае, в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии, Крыму, Мордовии, Чувашии, Коми, Марий Эл и Башкортостане.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что общее число пострадавших в результате отравления суррогатным сидром в регионах России составляет 97 человек, из них 31 человек умер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru