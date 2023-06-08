В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного сидра

В сообщении уточняется, что по состоянию на 18:00 8 июня изъято 71,4 тысячи литров суррогатного сидра, произведенного на территории Самарской области.

В частности, опасный напиток «Мистер сидр» изъяли в Пермском крае, в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии, Крыму, Мордовии, Чувашии, Коми, Марий Эл и Башкортостане.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что общее число пострадавших в результате отравления суррогатным сидром в регионах России составляет 97 человек, из них 31 человек умер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».