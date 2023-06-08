«Мистер Сидр» готовили из украденного со склада МВД спирта

В сообщении министерства говорится, что полицейские установили факт хищения партии спирта, которая хранилась на складе с 2012 года. До этого она была изъята в ходе проверочных мероприятий.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Самары, которые подозреваются в краже жидкости, их сообщники устанавливаются. Также был задержан сержант полиции, который пропустил на территорию склада преступников.



В результате проверки глава МВД Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД Самарской области Юрия Сафронова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

