В России число пациентов с подозрением на ботулизм увеличилось до 149

По данным телеканала, в Казани пять человек попали в больницы с отравлением и находятся в тяжелом состоянии. Известно, что одного из пострадавших подключили к аппарату ИВЛ.

При этом в Нижнем Новгороде восемь госпитализированных в тяжелом состоянии, два пациента подключены к ИВЛ.

Кроме того, 121 человек с симптомами ботулизма обратился за помощью медиков в Москве. Как сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, 55 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.

Все заболевшие заказывали салаты с тунцом и лобио в компании «Кухня на районе», на фоне ЧП сервис приостановил работу по всей России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

