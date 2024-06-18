В России число пациентов с подозрением на ботулизм увеличилось до 149
Число россиян с подозрением на ботулизм выросло до 149, в частности, в Казани и Нижнем Новгороде зафиксировали по 14 случаев. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, в Казани пять человек попали в больницы с отравлением и находятся в тяжелом состоянии. Известно, что одного из пострадавших подключили к аппарату ИВЛ.
При этом в Нижнем Новгороде восемь госпитализированных в тяжелом состоянии, два пациента подключены к ИВЛ.
Кроме того, 121 человек с симптомами ботулизма обратился за помощью медиков в Москве. Как сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, 55 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.
Все заболевшие заказывали салаты с тунцом и лобио в компании «Кухня на районе», на фоне ЧП сервис приостановил работу по всей России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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