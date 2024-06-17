«Вкусвилл» отказался от поставок продукции «Гастропорта» на фоне отравлений
Сеть магазинов «Вкусвилл» остановила поставки от компании «Гастропорт» после сообщений об отравлениях их продукцией в Москве, сообщает пресс-служба ретейлера.
Представители магазина уточнили, что подтвержденных случаев приобретения некачественного продукта во «Вкусвилле» не зафиксировано, однако более точные выводы можно будет сделать только после более полной проверки.
Ранее сообщалось, что в Москве за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратился 121 человек.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал «Радиоточке НСН», что пострадавшие от массового пищевого отравления в Москве смогут получить серьезные компенсации, если пролежат в больнице больше 21 дня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru