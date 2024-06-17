«Вкусвилл» отказался от поставок продукции «Гастропорта» на фоне отравлений

Сеть магазинов «Вкусвилл» остановила поставки от компании «Гастропорт» после сообщений об отравлениях их продукцией в Москве, сообщает пресс-служба ретейлера.

В Москве следователи провели обыски после случаев отравления консервами

Представители магазина уточнили, что подтвержденных случаев приобретения некачественного продукта во «Вкусвилле» не зафиксировано, однако более точные выводы можно будет сделать только после более полной проверки.

Ранее сообщалось, что в Москве за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратился 121 человек.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал «Радиоточке НСН», что пострадавшие от массового пищевого отравления в Москве смогут получить серьезные компенсации, если пролежат в больнице больше 21 дня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МагазиныМоскваОтравление

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