В Роскосмосе оценили состояние систем на МКС после задымления

Все системы российского сегмента МКС работают в штатном режиме после срабатывания сигнализации и датчика дыма. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Отмечается, что состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям, а выход российских космонавтов в открытый космос, который запланирован на 9 сентября, переноситься не будет.

Ранее стало известно, что сигнализация сработала в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС).

Как сообщил подмосковному Центру управления полетами космонавт Олег Новицкий около 5:00 мск, в модуле «Звезда» сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах сгоревшего пластика. Приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в российском модуле.

