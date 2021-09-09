В Роскосмосе оценили состояние систем на МКС после задымления
Все системы российского сегмента МКС работают в штатном режиме после срабатывания сигнализации и датчика дыма. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Отмечается, что состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям, а выход российских космонавтов в открытый космос, который запланирован на 9 сентября, переноситься не будет.
Ранее стало известно, что сигнализация сработала в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС).
Как сообщил подмосковному Центру управления полетами космонавт Олег Новицкий около 5:00 мск, в модуле «Звезда» сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах сгоревшего пластика. Приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в российском модуле.
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