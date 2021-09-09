Пожарная сигнализация сработала в модуле «Звезда» на МКС
Сигнализация сработала в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA.
Как сообщил подмосковному Центру управления полетами космонавт Олег Новицкий около 5:00 мск, в модуле «Звезда» сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах сгоревшего пластика. Приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в российском модуле. Как сообщил астронавт Тома Песке, из-за работающей вентиляции запах проник на американский сегмент МКС.
Источник дыма и запаха сгоревшего пластика в «Звезде» пока не обнаружили. Новицкий, а также космонавт Петр Дубров открыли панели в модуле в районе обнаружения дыма, осмотрели запанельное пространство, позже экипаж включил фильтр для очистки атмосферы от вредных примесей.
Ранее в Роскосмосе спрогнозировали сроки эксплуатации МКС, напоминает РИА ФАН. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, работа на космической станции без каких-либо проблем может продолжиться до 2025 года.
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