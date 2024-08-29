В Берлине вандалы осквернили памятник антиизраильскими надписями

Расследование инцидента ведет орган госбезопасности, ответственный за политические преступления. Посол Израиля в Германии Рон Просор осудил акт вандализма, назвав его попыткой опозорить память о жертвах и подчеркнув связь с текущими антисемитскими настроениями.

Федеральная ассоциация RIAS ранее сообщила о резком росте антисемитских инцидентов в Германии, связанного с обострением палестино-израильского конфликта, передает «Радиоточка НСН».