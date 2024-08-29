В Берлине вандалы осквернили памятник антиизраильскими надписями

В Берлине вандалы осквернили памятник, посвященный протесту женщин против ареста их мужей нацистами в 1943 году, сообщила телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

Памятник, созданный скульптором Ингеборг Хунцингер, был исписан антиизраильскими лозунгами, включая «Свободная Палестина» и «Евреи совершают геноцид». По данным полиции, на памятнике были нанесены граффити на английском языке, а у его подножия на асфальте был нарисован палестинский флаг.

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Расследование инцидента ведет орган госбезопасности, ответственный за политические преступления. Посол Израиля в Германии Рон Просор осудил акт вандализма, назвав его попыткой опозорить память о жертвах и подчеркнув связь с текущими антисемитскими настроениями.

Федеральная ассоциация RIAS ранее сообщила о резком росте антисемитских инцидентов в Германии, связанного с обострением палестино-израильского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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