Болельщики «Ниццы» подрались с футболистами «Марселя» во время матча
Болельщики французского футбольного клуба «Ницца» устроили драку на поле с участием футболистов «Марселя», игру пришлось остановить.
Инцидент произошел во время матча третьего тура чемпионата Франции. Болельщики из Ниццы бросали пластиковые бутылки в игрока «Марселя» Димитри Пайета. После того, как футболист отправил одну из бутылок обратно на трибуны, фанаты прорвались на поле. Между болельщиками и игроками завязалась потасовка.
Nice fans throw bottles— Richie McCormack (@RichieMcCormack) August 22, 2021
Payet lobs one back
All hell breaks loose pic.twitter.com/YvtirkPyc8
На 75-й минуте матча судья остановил игру и отправил футболистов в раздевалки, отмечает телеканал «360».
Марсельцы решили не возвращаться в игру. По словам президента клуба Пабло Лонгории, «безопасность футболистов не была гарантирована». Матч остановили на неопределенный срок, отмечает РЕН ТВ.
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