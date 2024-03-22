В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали дети

Дети пострадали во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле» в Красногорске, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

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Ранее ФСБ сообщило о 40 погибших при теракте. По информации ведомства, больше 100 человек пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, передает «Радиоточка НСН». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин координирует работу следователей на месте ЧП.

Трагедия произошла около 20:00 в пятницу, 22 марта. Вооруженные люди вошли в концертный зал, где с минуты на минуту должно было начаться выступление группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям.

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ФОТО: ТАСС
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