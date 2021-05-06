В результате пожара в жилом доме в Приморье погибли два человека

В селе Анучино в Приморском крае произошел крупный пожар в жилом доме на улице Чкалова, сообщает «РЕН ТВ».

Двух подозреваемых задержали по делу о пожаре в московском отеле

В результате возгорания погибла 54-летняя женщина и 32-летний мужчина. 34-летняя женщина, которая приехала из соседнего города, находится в коме.

Также пострадали 33-летний мужчина и 42-летний местный житель, которые отравились угарным газом.

Пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки.

5 мая во время пожаре в частном доме в Пять-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ) погибли трое человек, из них двое маленьких детей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:Приморский КрайПожары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры