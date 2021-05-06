В результате пожара в жилом доме в Приморье погибли два человека
В селе Анучино в Приморском крае произошел крупный пожар в жилом доме на улице Чкалова, сообщает «РЕН ТВ».
В результате возгорания погибла 54-летняя женщина и 32-летний мужчина. 34-летняя женщина, которая приехала из соседнего города, находится в коме.
Также пострадали 33-летний мужчина и 42-летний местный житель, которые отравились угарным газом.
Пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки.
5 мая во время пожаре в частном доме в Пять-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ) погибли трое человек, из них двое маленьких детей.
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