В результате пожара в жилом доме в Приморье погибли два человека

В результате возгорания погибла 54-летняя женщина и 32-летний мужчина. 34-летняя женщина, которая приехала из соседнего города, находится в коме.

Также пострадали 33-летний мужчина и 42-летний местный житель, которые отравились угарным газом.

Пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки.

5 мая во время пожаре в частном доме в Пять-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ) погибли трое человек, из них двое маленьких детей.

