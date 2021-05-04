Трое человек погибли при пожаре в ХМАО
Во время пожаре в частном доме в Пять-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ) погибли трое человек, из них двое маленьких детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Причины возгорания в одноэтажном деревянном частном доме уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Погибли двое детей 2 и 3 лет, а также взрослый мужчина. Двое находившихся в доме членов семьи, являвшихся матерью и дедушкой детей, госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое.
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