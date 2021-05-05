Двух подозреваемых задержали по делу о пожаре в московском отеле
Двух человек задержали по делу о гибели людей при пожаре в гостинице «Вечный зов» в Москве, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.
Старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали арендодателя и управляющего отелем. В ближайшее время для фигурантов дела изберут меру пресечения.
Информация о возгорании в пятиэтажном кирпичном здании поступила в 3:27. На момент начала пожара внутри находились 305 человек, пишет RT. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 4:30 на площади 100 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека, еще 12 пострадали. Восемь из них являются несовершеннолетними. Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека), сообщила «Свободная Пресса».
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