В результате пожара в Томской области погибли 11 мигрантов

21 января 202008:10

Число погибших при пожаре в Асиновском районе Томской области увеличилось до 11 человек. Известно, что в одноэтажном деревянном доме проживали мигранты. По крайней мере, пятеро из погибших являются гражданами Узбекистана. Об этом сообщил генеральный консул республики Узбекистан в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.

Всего в доме проживали 14 человек. Двое из них смогли самостоятельно выбраться, они считаются пострадавшими, сообщает RT.

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Пожар произошел в ночь на вторник, 21 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности двум и более лицам», передает РЕН ТВ. О причинах возгорания пока ничего не сообщается.

В ночь на понедельник, 20 января, погибли пять постояльцев мини-отеля «Карамель» в Перми из-за прорыва трубы с кипятком в подвале пятиэтажного жилого дома. Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН обратил внимание на сообщения СМИ, что в том же хостеле уже случался прорыв трубы – примерно год назад.



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