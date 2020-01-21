В результате пожара в Томской области погибли 11 мигрантов

Число погибших при пожаре в Асиновском районе Томской области увеличилось до 11 человек. Известно, что в одноэтажном деревянном доме проживали мигранты. По крайней мере, пятеро из погибших являются гражданами Узбекистана. Об этом сообщил генеральный консул республики Узбекистан в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.

Всего в доме проживали 14 человек. Двое из них смогли самостоятельно выбраться, они считаются пострадавшими, сообщает RT.