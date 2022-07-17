В результате пожара в больнице в Тверской области погиб один человек

В наркологическом отделении городской больницы в городе Конаково Тверской области произошел пожар, сообщают «Известия».

Появилось видео пожара в многоквартирном доме в Донецке после удара ВСУ

В результате происшествия погиб один человек, ещё девять человек пострадали.

К настоящему времени пожар ликвидирован.

Напомним, в начале июля двадцать человек были эвакуированы из ресторанно-гостиничного комплекса в подмосковном городе Раменское.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры