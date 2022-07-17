В результате пожара в больнице в Тверской области погиб один человек
17 июля 202208:12
В наркологическом отделении городской больницы в городе Конаково Тверской области произошел пожар, сообщают «Известия».
В результате происшествия погиб один человек, ещё девять человек пострадали.
К настоящему времени пожар ликвидирован.
Напомним, в начале июля двадцать человек были эвакуированы из ресторанно-гостиничного комплекса в подмосковном городе Раменское.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru