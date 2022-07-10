Появилось видео пожара в многоквартирном доме в Донецке после удара ВСУ
Издание «Известия» публикует кадры пожара многоквартирного дома в Донецке, который начался в результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ).
На видео видно, как огонь сразу распространился на несколько квартир трехэтажного кирпичного дома. В огне исчезают деревянные перекрытия, внутренняя отделка квартир. Огонь вырывается из оконных проемов вместе с черным дымом.
Донецкие спасатели борются с пожаром.
Рядом с домом, во дворе и на проезжей части дороги – поломанные деревья и зеленые насаждения.
По данным «Известий», обстрел начался в 7:55 по местному времени. ВСУ из тяжелого вооружения выпустили сначала пять снарядов калибра 155 мм, а затем нанесли еще несколько ударов в течение дня.
Накануне в результате пуска шести ракет реактивной системы залпового огня (РЗСО) "Урага" по западной части Донецка погибли два человека. Об этом сообщил мэра города Алексей Кулемзин.
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