Появилось видео пожара в многоквартирном доме в Донецке после удара ВСУ

На видео видно, как огонь сразу распространился на несколько квартир трехэтажного кирпичного дома. В огне исчезают деревянные перекрытия, внутренняя отделка квартир. Огонь вырывается из оконных проемов вместе с черным дымом.

Донецкие спасатели борются с пожаром.

Рядом с домом, во дворе и на проезжей части дороги – поломанные деревья и зеленые насаждения.

По данным «Известий», обстрел начался в 7:55 по местному времени. ВСУ из тяжелого вооружения выпустили сначала пять снарядов калибра 155 мм, а затем нанесли еще несколько ударов в течение дня.

Накануне в результате пуска шести ракет реактивной системы залпового огня (РЗСО) "Урага" по западной части Донецка погибли два человека. Об этом сообщил мэра города Алексей Кулемзин.

