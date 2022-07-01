В Подмосковье 20 человек эвакуированы из-за пожара в гостиничном комплексе
1 июля 202221:09
Двадцать человек эвакуированы из ресторанно-гостиничного комплекса в подмосковном городе Раменское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.
Отмечается, что пожар распространился на площади 800 кв. метров.
Причины пожара устанавливаются. Данных о пострадавших нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru