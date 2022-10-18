В результате обстрелов в Курской и Брянской областях пострадали жилые дома

Губернаторы Курской и Брянской областей сообщили во вторник в своих Telegram-каналах об обстреле со стороны ВСУ приграничных населенных пунктов.

По словам курского губернатора Романа Старовойта, были обстреляны села Гуево и Гончаровка в Суджанском районе. В Гуево пострадал один частный дом и сарай, в Гончаровке зафиксированы повреждения крыш и фасадов нескольких домов.

Полиция в ряде регионов перешла на усиленный режим несения службы

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что под обстрел попал поселок Белая Березка Трубчевского района. По его словам, повреждены два жилых дома. О пострадавших среди людей не сообщается.

Ранее сегодня в результате обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали два человека и молочный комплекс. Кроме того, небольшие ранения получила жительница Курской области после обстрелов.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:ОбстрелКурская ОбластьБрянская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры