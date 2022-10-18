В результате обстрелов в Курской и Брянской областях пострадали жилые дома

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что под обстрел попал поселок Белая Березка Трубчевского района. По его словам, повреждены два жилых дома. О пострадавших среди людей не сообщается.

Ранее сегодня в результате обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали два человека и молочный комплекс. Кроме того, небольшие ранения получила жительница Курской области после обстрелов.



