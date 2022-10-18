В результате обстрелов в Курской и Брянской областях пострадали жилые дома
Губернаторы Курской и Брянской областей сообщили во вторник в своих Telegram-каналах об обстреле со стороны ВСУ приграничных населенных пунктов.
По словам курского губернатора Романа Старовойта, были обстреляны села Гуево и Гончаровка в Суджанском районе. В Гуево пострадал один частный дом и сарай, в Гончаровке зафиксированы повреждения крыш и фасадов нескольких домов.
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что под обстрел попал поселок Белая Березка Трубчевского района. По его словам, повреждены два жилых дома. О пострадавших среди людей не сообщается.
Ранее сегодня в результате обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали два человека и молочный комплекс. Кроме того, небольшие ранения получила жительница Курской области после обстрелов.
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