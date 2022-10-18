Полиция в ряде регионов перешла на усиленный режим несения службы
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в некоторых регионах страны полиция перешла на усиленный режим несения службы.
«Особое внимание уделяется приграничным с Украиной регионам», - цитирует Колокольцева РИА Новости.
Он также сообщил, что ведомство проводит комплекс мероприятий по «недопущению осложнения оперативной обстановки и адекватному реагированию на изменения».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что территория железнодорожной станции в одном из сел подверглась обстрелу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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