Полиция в ряде регионов перешла на усиленный режим несения службы

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в некоторых регионах страны полиция перешла на усиленный режим несения службы.

«Особое внимание уделяется приграничным с Украиной регионам», - цитирует Колокольцева РИА Новости.

Он также сообщил, что ведомство проводит комплекс мероприятий по «недопущению осложнения оперативной обстановки и адекватному реагированию на изменения».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что территория железнодорожной станции в одном из сел подверглась обстрелу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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