При обстреле ВСУ пострадал житель Брянской области
23 июля 202321:42
Украинская армия в воскресенье обстреляла село Полевые Новоселки Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
В результате обстрела пострадал местный житель. Мужчина получил осколочные ранения.
«Он доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз.
Ранее под обстрел ВСУ попал поселок Теткино в Курской области. Пострадавших нет, повреждены крыши двух домов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru