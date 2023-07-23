При обстреле ВСУ пострадал житель Брянской области

Украинская армия в воскресенье обстреляла село Полевые Новоселки Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли Краснояружский район Белгородской области

В результате обстрела пострадал местный житель. Мужчина получил осколочные ранения.

«Он доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз.

Ранее под обстрел ВСУ попал поселок Теткино в Курской области. Пострадавших нет, повреждены крыши двух домов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Брянская ОбластьОбстрелВСУУкраина

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