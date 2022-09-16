В результате обстрела Валуйки в Белгородской области погиб человек

В Белгородской области приграничный город Валуйки подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, заявил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

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В результате один человек погиб, еще двое получили травмы. Кроме того, оказалась повреждена электроподстанция, вследствие чего нарушено электроснабжение города. Загорелись восемь частных домов и три автомобиля.

Гладков сообщил о сработавшей системе противовоздушной обороны.

Напомним, при обстреле белгородского села Нехотеевка со стороны Украины загорелся таможенный терминал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОбстрел
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