В результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В четверг утром ВСУ нанесли удар по центру Донецка, по городу выпустили 40 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Кулемзин назвал атаку самой массированной с 2014 года, пишет «Свободная пресса».
«Пока известно о пяти пострадавших, в том числе одном ребенке 2012 года [рождения]», — цитирует мэра Донецка ТАСС.
Как отметил Кулемзин, МЧС проводит необходимые мероприятия по ликвидации последствий обстрела. Кроме того, в Донецке работают коммунальные службы, «чтобы обеспечить движение по дорогам и разыскать, возможно, под завалами еще пострадавших».
Позже градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что число пострадавших возросло до шести, пишет RT.
«В результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: мальчик 2012 г. р., мужчина 1989 г. р., женщины 1961, 1967, 1990 г. р. Также пострадала женщина, анкетные данные которой уточняются», — отметил Кулемзин.
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