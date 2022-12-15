В результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек

В четверг утром ВСУ нанесли удар по центру Донецка, по городу выпустили 40 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Кулемзин назвал атаку самой массированной с 2014 года, пишет «Свободная пресса».

«Пока известно о пяти пострадавших, в том числе одном ребенке 2012 года [рождения]», — цитирует мэра Донецка ТАСС.

Как отметил Кулемзин, МЧС проводит необходимые мероприятия по ликвидации последствий обстрела. Кроме того, в Донецке работают коммунальные службы, «чтобы обеспечить движение по дорогам и разыскать, возможно, под завалами еще пострадавших».

Позже градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что число пострадавших возросло до шести, пишет RT.

«В результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: мальчик 2012 г. р., мужчина 1989 г. р., женщины 1961, 1967, 1990 г. р. Также пострадала женщина, анкетные данные которой уточняются», — отметил Кулемзин.

