В результате массированной атаки БПЛА на Кубани есть пострадавшие
21 июня 202404:33
Четыре человека пострадали в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов Украины на Краснодарский край, сообщает оперштаб региона.
Повреждены здания автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре.
За ночь в результате атаки произошло около 40 взрывов в Северском, Афипском и в Ильинском районах, сообщает Telegram-канал Mash.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru