В результате массированной атаки БПЛА на Кубани есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов Украины на Краснодарский край, сообщает оперштаб региона.

Один человек погиб в результате массированной атаки ВСУ на Севастополь

Повреждены здания автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре.

За ночь в результате атаки произошло около 40 взрывов в Северском, Афипском и в Ильинском районах, сообщает Telegram-канал Mash.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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