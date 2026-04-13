В разных районах Севастополя сбили семь воздушных целей

Семь воздушных целей уничтожили в разных районах Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В понедельник в Севастополе была объявлена воздушная тревога, пишет RT.

Развожаев подчеркнул, что силы ПВО и Черноморского флота отражают в городе атаку ВСУ.

«Сбито семь воздушных целей над морем в районе бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны», - написал Развожаев в Telegram-канале.

По предварительным данным, люди не пострадали.

ФОТО: РИА Новости
