В разных районах Севастополя сбили семь воздушных целей
13 апреля 202611:03
Семь воздушных целей уничтожили в разных районах Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В понедельник в Севастополе была объявлена воздушная тревога, пишет RT.
Развожаев подчеркнул, что силы ПВО и Черноморского флота отражают в городе атаку ВСУ.
«Сбито семь воздушных целей над морем в районе бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны», - написал Развожаев в Telegram-канале.
По предварительным данным, люди не пострадали.
