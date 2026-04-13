Над регионами России уничтожили 33 украинских БПЛА

Более 30 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России за минувшую ночь. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 24.00 мск 12 апреля до 7.00 мск 13 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметили в ведомстве.

Дроны ликвидировали в Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областях, а также в Крыму, пишет RT.

Ранее Украина ударила БПЛА по Новой Каховке Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие. При атаке получил ранения мирный житель, были повреждены жилой дом и три автомобиля.

