Над регионами России уничтожили 33 украинских БПЛА
Более 30 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России за минувшую ночь. Об этом сообщает Минобороны.
«В период с 24.00 мск 12 апреля до 7.00 мск 13 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметили в ведомстве.
Дроны ликвидировали в Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областях, а также в Крыму, пишет RT.
Ранее Украина ударила БПЛА по Новой Каховке Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие. При атаке получил ранения мирный житель, были повреждены жилой дом и три автомобиля.
Горячие новости
- Над регионами России уничтожили 33 украинских БПЛА
- Минздрав ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов
- Маск: Фонды Сороса взяли власть в Венгрии
- Федерация водного поло Украины попросила отменить матч с Россией
- Исследование: Москва, Грозный, Сочи и Санкт-Петербург стали лидерами по качеству жизни в РФ
- Бузова рассказала, как относится к обидчикам
- Иран: Тегеран и Вашингтон не подписали соглашение по вине США
- 15% россиян хранят все свои накопления «под матрасом»
- Поставщики продуктов столкнулись с задержками выплат от ритейлеров
- Дмитриев заявил об ускорении распада ЕС после выборов в Венгрии