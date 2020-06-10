Панин: Ефремова нельзя сажать в тюрьму

Алексей Панин : «Я могу его поздравить, потому что 99 лет – это неплохо», – подытожил в интервью НСН Алексей Панин.

Алексей Панин : «Про это снят фильм «Белый Бим Черное ухо». И таких случаев очень много. И собаки, наверное, порядочнее, чем многие люди. Кстати, кинологи предупредили хозяев собак, что выход из режима самоизоляции может плохо сказаться на самочувствии животных, так как они вновь останутся одни дома», – сказал он в эфире НСН .

В Китае собака несколько дней не покидала место гибели своего хозяина и ждала его возвращения на мосту, с которого он прыгнул. Ранее сообщалось, что другой пес в Китае три месяца ждал своего хозяина, умершего от коронавирусной инфекции.

Алексей Панин : «У меня есть ребенок, моей дочке 12 лет. Я не буду оригинальным, но, конечно, вся эта история с учебным годом онлайн всем поперек горла, наверное, в большей или меньшей степени», – отметил он в разговоре с НСН .

Ректор МГУ Виктор Садовничий допустил, что занятия в новом учебном году могут начаться в онлайн-режиме — администрация вуза готовиться к такому сценарию.

Алексей Панин : «Несмотря на то, что действительно Крым с незапамятных времен считается российской территорией, сейчас по международным требованиям Крым должен находиться в составе Украины», – прокомментировал он для НСН .

Алексей Панин : «Мы все уже два дня комментируем эту ситуацию. Я считаю, во-первых, после таких заявлений Жириновского нужно заключить в психиатрическую больницу. Мне сложно подбирать слова, все приносят соболезнования погибшему человеку. Но Михаил Ефремов – великий артист, его нельзя сажать в тюрьму. Это мое личное мнение, я говорю коротко», – поделился Алексей Панин со слушателями НСН .

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.