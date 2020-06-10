Михаилу Ефремову добавили наркотическое опьянение

Актер Михаил Ефремов в момент дорожной аварии 8 июня на Смоленской площади находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения, - следует из сообщения прокуратуры Москвы. Ее пресс-служба уточнила, что Ефремову «предъявлено обвинение по пункту «а» части 4-й статьи 264 Уголовного Кодекса, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек». Прокурор столицы Денис Попов взял дело под личный контроль и затребовал его из окружного Управления МВД для передачи в Главное следственное управление ГУ МВД Москвы. Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и врезался в курьерский фургон на базе «Лады». Пострадавший в ДТП водитель фургона умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Михаил Ефремов был сильно пьян. По предъявленной статье УК ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением суда он помещен под домашний арест до 9 августа.

Сообщения о том, что в анализах, взятых у Михаила Ефремова, выявлены следы наркотиков, появились еще во вторник, когда его привезли на допрос в УВД. Ряд СМИ со ссылкой на осведомленные источники утверждали, что в анализах нашли следы кокаина и каннабиоидов, причем, остаточные, что доказывает только то, что актер употреблял их когда-то ранее. Однако в сообщении на сайте прокуратуры Москвы ни о каких «остаточных» следах речи не идет. Таким образом, версия об употреблении наркотиков Ефремовым «когда-то» становится несостоятельной.

В дело о ДТП с участием Ефремова вошел один из самых известных и дорогих адвокатов в России. Но представлять Александр Добровинский будет интересы потерпевшей стороны — семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова. По словам самого Добровинского, к нему обратилась семья погибшего, и его «подкупило их желание на примере своего семейного горя дать возможность нашему обществу вынести важный урок: вождение в нетрезвом виде может привести к большой трагедии многих людей», - заявил он РБК, отметив, что будет вести это дело бесплатно.

Представители самого Михаила Ефремова сегодня заявили, что более не намерены давать никаких комментариев прессе по делу о ДТП. Как заявила РИА Новости его адвокат Елизавета Шаргородская, позиция защиты такова: никаких комментариев ни по какому поводу.

Говоря словами одного из произведений в исполнении Михаила Ефремова, «что тут скажешь, что тут сможешь»…



