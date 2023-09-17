В Раменском районе сбит беспилотник

По его словам, дрон пытался атаковать российскую столицу. Это произошло в ночь на 17 сентября.

Ранее мэр города заявил, что в городском округе Истра ПВО отразила атаку беспилотника на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

