В Раменском районе сбит беспилотник

Ещё один беспилотный летательный аппарат сбит средствами противовоздушной обороны в Раменском районе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, дрон пытался атаковать российскую столицу. Это произошло в ночь на 17 сентября.

Ранее мэр города заявил, что в городском округе Истра ПВО отразила атаку беспилотника на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОСергей СобянинАтакаБеспилотники

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