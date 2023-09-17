В Раменском районе сбит беспилотник
17 сентября 202305:38
Ещё один беспилотный летательный аппарат сбит средствами противовоздушной обороны в Раменском районе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, дрон пытался атаковать российскую столицу. Это произошло в ночь на 17 сентября.
Ранее мэр города заявил, что в городском округе Истра ПВО отразила атаку беспилотника на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru