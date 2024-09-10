В Раменском при атаке БПЛА погибла женщина, три человека пострадали
10 сентября 202407:15
Женщина погибла в результате атаки беспилотников в Раменском. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
«Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, эта информация не подтвердилась)», — написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, Воробьев отметил, что из-за атаки пострадали три человека, их госпитализировали.
Ранее стало известно, что силы ПВО отразили в Подмосковье атаку дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы, пишет 360.ru. По словам Андрея Воробьева, в регионе уничтожили 14 БПЛА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru