В Раменском при атаке БПЛА погибла женщина, три человека пострадали

«Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, эта информация не подтвердилась)», — написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, Воробьев отметил, что из-за атаки пострадали три человека, их госпитализировали.

Ранее стало известно, что силы ПВО отразили в Подмосковье атаку дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы, пишет 360.ru. По словам Андрея Воробьева, в регионе уничтожили 14 БПЛА.

