В районе столкновения танкеров на реке Лена ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в районе на реки Лена, где столкнулись два танкера, сообщил в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На реке Лена в Иркутской области столкнулись два танкера

По его словам, имеется запас сорбента и боновых заграждений. Ситуацию осложняет судоходность реки.

Кроме того, ниже по течению есть населенные пункты. Ведется работа с тем, чтобы не допустить забор воды из реки.

Как сообщалось ранее, в результате столкновения повреждена цистерна. Произошла утечка бензина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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