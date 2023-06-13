В районе столкновения танкеров на реке Лена ввели режим ЧС
13 июня 202306:25
Режим ЧС введен в районе на реки Лена, где столкнулись два танкера, сообщил в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По его словам, имеется запас сорбента и боновых заграждений. Ситуацию осложняет судоходность реки.
Кроме того, ниже по течению есть населенные пункты. Ведется работа с тем, чтобы не допустить забор воды из реки.
Как сообщалось ранее, в результате столкновения повреждена цистерна. Произошла утечка бензина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru